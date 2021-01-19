أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية قصفت بالقذائف المدفعية، قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.
وقال المرصد إن القوات التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات"، قصفت قريتي مرعناز العلقمية التابعتين لناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، مضيفا أنه لم يرد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 13 يناير، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت.
جاء ذلك تزامنا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كما رصد المرصد في 11 يناير، قصفًا مدفعيًا استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناطق انتشار الأكراد.. قصف تركي جديد على ريف حلب بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.