نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير عراقي أسبق: ترامب يتمرد على بايدن في التنصيب.. وإيران دولة الإرهاب (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدم مشاركة ترامب في التنصيب نوع من الاحتجاج

ربما تحدث بعض أعمال العنف من قبل أنصار ترامب

سيعود بايدن لاتفاقية المناخ كأول القرارات

إيران تحولت للدولة الأولى الراعية للإرهاب

بايدن سيحرص على استمرار العلاقات مع أنقرة

يوم واحد فقط يفصلنا عن دخول "جو بايدن" رسميا إلى البيت الأبيض وتسيده هذا البيت الذي حلم غريمه دونالد ترامب أن يصبح سيده لفترة ثانية ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فخلال الفترة الماضية تواترت الأحداث من اقتحام مبنى الكونجرس مرورا بالتظاهرات المناهضة لبايدن من قبل أنصار ترامب وغيره.

ومع الدخول رسميا لبايدن في البيت الأبيض كان قد ناقش النواب الأمريكي قرار عزل الرئيس المنتهي ولايته ترامب وكأنهم يخرجون له الكارت الأحمر غير أن الأخير لا يزال مصمما على التواجد ومع ذلك تداولت وكالات الأنباء أخبار تفيد بعدم حضور "ترامب" مراسب تنصيب غريمه الديمقراطي.

وقبل ساعات قليلة من تنصيب "بايدن"، حرص موقع "الفجر" على إجراء حوار مع الدكتور غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وسفير العراق الأسبق في فرنسا للوقوف على آخر المستجدات والتوقعات المترقب حدوثها من قبل ترامب وأنصاره خلال هذه الساعات، بالإضافة إلى تعامل بايدن مع الملفات الشائكة المتواجدة على الساحة ومن بينها القضية الفلسطينية وغيرها وكان نص الحوار كما يلي:

هل ينفذ ترامب وعيده ويغيب في مراسم تنصيب جو بايدن؟

"اتخذ الرئيس المنتهية ولايته قرار عدم المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية تعبيرا عن احتجاجه ولشكوكه بوجود تزوير في الانتخابات ولأنه مازال يعتقد بانه الفائز في الانتخابات الرئاسية لحصوله على اكثر من ٧٠ مليون صوت".

هل من الممكن أن تحدث من جديد أعمال شغب من مؤيدي ترامب؟

"ربما تحدث بعض الاشكال المختلفة للاحتجاجات السلمية في الولايات الأمريكية وقد تقدم بعض الاحتجاجات على استخدام اشكال من العنف لمواجهة السلطات وللاستمرار في رفض فوز جو بايدن مما يؤكد على وجود انقسام في الأمة الأمريكية ويشرعن الحديث عن وجود أمتين حيث يأخذ هذا التقسيم طابعا عنصريا ودينيا، لكن بايدن سيتبنى استراتيجية لاستعادة وحدة الأمة الأمريكية في إطار المبادئ والأفكار الديمقراطية الأمريكية".