تعمل الهيئة العامة للطيران المدني، على إطلاق المبادرات المختلفة والتي تستهدف الشرائح المتنوعة والقطاعات المتعددة في كلا من مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية، وذلك كعملها تحت شعار “رؤية المملكة 2030 “، والذي يعتبر الهدف الأٍساسي من إطلاقه هو تحويل المملكة العربية السعودية تدريجيا في المستقبل إلى قوة صناعية كبيرة و رائدة إضافة لكونها أهم منصة لوجستية تتصدر العالم، وقد خرجت اليوم الهيئة العامة للطيران المدني، لتعلن عن إطلاق مبادرة جديدة وهي مبادرة توطين الوظائف في قطاع النقل الجوي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من تلك المبادرة هو السعي وراء توطين عدد عشرة آلاف وظيفة متنوعة و مختلفة في كافة التخصصات و الأقسام التي يضمها قطاع الطيران، مؤكدة على أن تلك المبادرة أيضا موجهة الى تعزيز قطاع الطيران الجوي و هو ما يعتبر واحد من أهداف تحقيق برنامج رؤية المملكة 2030م.

هيئة الطيران المدني تعلن توطين هذه الوظائف في قطاع النقل الجوي

وقد صرح الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، على موقع التغريدات ” تويتر” على أن المبادرة الأخيرة التي قامت الهيئة بإطلاقها قد عملت على توطين ما لا يقل عن عدد 28 مهنة متنوعة جميعها تقع في مجال النقل الجوي، و أكد الحساب الرسمي للهيئة على أن الموافقة التي تم إصدارها تم توزيعها على جميع المستهدفات ، وذلك طبقا للخطة التنفيذية المطورة التي تشمل الأعوام الثلاثة القادمة، وهي 2021 م، 2022 م، 2023 م.

كما كشف الحساب الرسمي للهيئة على أنه قد تم توجيه بيان إلى كافة شركات الطيران العاملة في كافة أرجاء المملكة، وإلى جميع مقاولي الصيانة والتشغيل ، إضافة إلى جميع مقدمي الخدمات والذين يعملون في كافة المطارات بالمملكة، طالبتهم فيه بضرورة العمل على الفور في تنفيذ كل ما تضمنته المبادرة التي تم إطلاقها .

وأشار البيان الذي وجهته الهيئة إلى القطاعات السابقة ، بأنه قد تم تخصيص مجموعة من الفرق التي خصص عملها ليشمل المراقبة عن كثب لما تقوم به تلك القطاعات في هذا الشأن، إضافة إلى قيامها بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما تضمنته المبادرة شهريا وتقديم كافة تقارير المتابعة عن تلك القطاعات.

من ناحية أخرى فقد أوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، على أن مبادرة توطين الوظائف في مجال النقل الجوي تعتبر نتيجة فورية للتعاون فيما بين الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية المسئول عن التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص .

ما هي الوظائف التي تم توطينها في مجال النقل الجوي؟

وكما سبق و أشرنا إلى أن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، قد استهدفت توطين عدد من الوظائف في هذا المجال، وهي: