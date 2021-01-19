موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وخطوات الاستعلام عليها

تعتبر المساعدة المقطوعه أحدي الطرق التي تتبناها المملكه العربيه السعوديه وذلك حرصا منها علي ضمان حياة سوية لمواطنيها ،انطلاقا من مبدا الحرص علي تحسين الوضع المادي والاجتماعي لمن هم دخلهم محدود سواء كانوا من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي أو من لديهم عمل بسيط أو دخل شهري ضعيف ،وتقدم بشكل أساسي للأسر الأقل دخلا حتي توفر لهم حياه كريمه،وذادت الحاجة الي هذة المنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية نتيجة صعوبة المعيشة وسوء الأحوال المالية في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

طرق التقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة

يعتبر تطبيق نظام الدعم المالي للمواطن السعودي من خلال تطبيق نظام المساعدة المقطوعة يعبر بوضوح عن تطلع الحكومة في المملكة العربية السعودية عن توفير حياة سوية للمواطن البسيط الذي يعاني من صعوبة في الانفاق وتوفير متطلباته اليومية من المعيشة.

يتم التقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة إلكترونيا ، بطريقه بسيطة وسريعة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية

ادخال رقم الهوية .

تسجيل تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهاتف المحمول وتاكيدة.

إدخال الرقم السري وتأكيدة.

إدخال رمز التحقق .

إعادة إدخال الرمز المرسل علي الهاتف المحمول والضغط علي تأكيد.

إدخال الأسم بالكامل، والجنس ،والحالة الاجتماعية والتعليمية، والعمر.

التعريف بالدخل الذي يحصل عليه المتقدم .

التفاصيل الكامله للحصول علي المساعدة المقطوعة وطرق

انطلاقا من مبدا الحرص علي تحسين الوضع المادي والاجتماعي لمن هم دخلهم محدود سواء كانوا من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي أو من لديهم عمل بسيط أو دخل شهري ضعيف ،وتقدم بشكل أساسي للأسر الأقل دخلا حتي توفر لهم حياه كريمه.

يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها وتطبيقها علي من يتقدم لطلب المساعدة وهي

ان يكون المتقدم قد تجاوز عمره ٣٥ عام .

ان تكون أقامه المتقدم بشكل دائم في السعودية .

لا يمتلك المتقدم سجل تجاري.

لا يمتلك أي أراضي ولا مزرعة.

خطوات التسجيل فى المساعدة المقطوعة

يكون التسجيل على دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية الذي بامكانكم من خلاله التسجيل على هذا الدعم اون لاين وذلك فور الاعلان عن بدءً اعمال تلقي طلبات المواطنين للحصول على هذا الدعم المصروف للاسر محدودي الدخل والفقيرة داخل المملكة العربية السعودية.

علماً على ان ميعاد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعية لم يتم الاعلان عليه حتي ساعتنا الحالية على ان نتابع ونستعرض على راس الساعة كافة المستجدات المطروحة حيالها حتي يتم اعتماد رسمي لموعد هذا الصرف.