منصة دروب تفتح باب التسجيل برنامج اللغة الإنجليزية المرحلة الخامسة

أعلنت منصة دروب للتعليم الإلكتروني عن بدء استقبال طلبات القبول للمرحلة الخامسة الخاصة ببرنامج اللغة الأجنبية، وهي دورات مسار شامل بأساسيات اللغة الإنجليزية، لكل من الرجال والنساء مجانا، مع إعطاء شهادات معتمدة من برنامج هدف و(EF)، وتعد المنصة أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، طريقة الدخول على دورات دروب سهلة جدًا في حال تطبيقها بالخطوات الصحيحة.

طريقة الدخول على دورات دروب 2021

حيثُ قامت منصة دروب المُتخصصة في التعليم الإلكترونية والتابعة إلى الصندوق العام في وزارة الكوادر البشرية بالإعلان عن استكمال برنامج اللغة الإنجليزية في مرحلته الخامسة مجانًا للنساء والرجال مع شهادة مُعتمدة، تابع معنا.

يُمكن للجميع التسجيل بسهولة بدايةً من الغد 1442/06/7 الموافق ميلاديًا 2021/01/20 عبر رابط دورات دروب الرسمي، والجدير بالذكر أن البرنامج يحتوي على 16 مستوى مُقسمين على شهرين بهدف مساعدة جميع العاملين في كلًا من القطاع الخاص والعام في تطوير اللغة الإنجليزية.

التي تُساعد بدورها في العمل حيث تتطلب أغلب الوظائف اليوم مهارة إتقان اللغة الإنجليزية من حيث المهارات الرئيسية بها والتي تتمثل في القراءة، والكتابة، والتحدث، وأيضًا الاستماع.

ما هي دورات دروب ؟

هي منصة وطنية تهدف إلى تدريب المواطنين للالتحاق بسوق العمل مع كافة المهارات التي يحتاجون إليها، وتعُدّ أيضًا إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد الوطنية الإلكترونية.

شروط التسجيل الى دورات دروب

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المُتقدم للبرنامج من أجل القبول به، وتتمثل فيما يلي:

يُشترط أن تكون جنسية المتقدم سعودي.

يكون عمر المُتقدم للبرنامج بين 18 إلى 40 عام.

يجب أن يكون قد اجتاز مُسبقًا 3 برامج من منصة دروب.

وفي حال القبول يُمكن للمتقدم أن يُسجل في أي مرحلة طبقًا لرغبته.

مميزات دورات دروب

تتميز دورات دروب الإلكترونية بما يلي:

إتاحة الدورة لجميع المواطنين السعوديين مجانًا 100% في جميع أنحاء المملكة.

مخاطبة كلًا من الرجال والنساء؛ لذلك يُمكن للجميع التقديم عليها.

استمرار الدورة شهرين مما يضمن تفوق المتدرب في اللغة.

الحصول على شهادة مُعتمدة من هدف بجانب EF.

وبذلك تعرفنا على طريقة الدخول على دورات دروب وأيضًا أهم الشروط الواجب توافرها للانضمام والتسجيل.