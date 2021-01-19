أردوغان يواصل القمع ويعتقل 238 شخصا بزعم علاقتهم بجولن

جدة - نرمين السيد - حتى أنه أمر بإعتقال 238 شخصا، خلال الساعات الأخيرة، فى إطار عملية تستهدف المشتبه فى صلاتهم بالداعية الإسلامى الذى تزعم أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب فى 2016.

وكانت إحصاءات حكومية رسمية فى تركيا، أظهرت ارتفاع عدد السجناء فى هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين.

فيما أظهرت إحصاءات حكومية رسمية فى تركيا، ارتفاع عدد السجناء فى هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين، فبلغ عدد السجناء بلغ فى نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين، ويزيد هذا الرقم بنسبة 14 بالمئة عن التاريخ نفسه فى نهاية عام 2017، وفى عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركى فى المتوسط، لكنه ارتفع فى 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف.

وكانت النائبة من حزب الشعب الجمهورى عن إسطنبول، غمزة أكوش إلاجازدة، أكدت تخطى عدد نزلاء السجون فى تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية، لافتة إلى أن ميزانية 2021 للسجون فى تركيا تبلغ 9.6 مليارات ليرة تركية، وقالت "الميزانية التى خصصت للسجون تفوق ميزانيات وزارة التجارة، والشؤون الخارجية، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والبيئة، والطاقة والموارد الطبيعية".

فيما أكدت تقارير صحفية اعتزام حكومة التركية رفع عدد السجون في البلاد إلى نحو 400 سجن خلال العام المقبل، ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة "العدالة والتنمية" مستمرة فى سياساتها الرامية لتكميم الأفواه والزج بكل من يعارضها إلى السجون.