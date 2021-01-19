خطورة على الطرق.. تحذير شديد اللهجة لـ شرطة أبو ظبي

وجهت شرطة أبوظبي، تحذيرًا من مخاطر حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات، على طرق الإمارة الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب، معلنة عن إيقاف حركتها لحين وضوح الرؤية .

وحسب بيان صادر عن الشرطة نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت إن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظًا على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنًا.

ودعت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات إلى الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وشددت على توقيع غرامات مالية على المخالفين بالحافلات والشاحنات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب، حيث قدرت الغرامة المالية 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية" .

ومن جانبها، أكدت شرطة دبي عدم تسجيل أية حوادث مرورية بليغة خلال فترة الصباح الباكر التي شهدت تشكل ضباب كثيف على الشوارع الداخلية والخارجية في إمارة دبي.