انفجار في شركة غاز بمدينة حمص السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في الشركة السورية للغاز بمدينة حمص.
وقالت فضائية الإخبارية السورية إن سماع دوي الانفجار جاء من الشركة، حيث هرعت قوات الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان.
ومن ناحية أخرى، تسبب سوء الأحوال الجوية في تشرد الآلاف من المدنيين في مناطق شمال سوريا، وذلك بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم في شمال البلاد، وذلك حسبما ذكرت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين.
قال مدير أحد المخيمات بمحافظة إدلب إن الوضع هناك أصبح كارثيًا بسبب العواصف والأمطار التي بدأت منذ يوم السبت، وجرفت عشرات الخيام في مخيمات أطمة وكفر عويد وباب الهوى وسرمده وبرشين ومخيمات أعزاز وعفرين في ريف إدلب.
وأضاف مدير المخيم، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "العاصفة المطيرة تسببت بتشريد أكثر من مئة ألف شخص".
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