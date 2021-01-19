زعيم الجمهوريين بـ الشيوخ الأمريكي: ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس

أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الرئيس دونالد ترامب وشخصيات نافذة أخرى حرضوا على اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل في كلمة له، اليوم الثلاثاء، إنه تم تلقين الحشود التي اقتحمت الكابيتول أكاذيب من الرئيس ترامب.

فيما قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك تشومر، إن لدى المجلس 3 قضايا يجب العمل عليها وهي إجراءات عزل ترامب والتعيينات الجديدة الخاصة بإدارة جو بايدن وأزمة كورونا.