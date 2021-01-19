سعر ومواصفات oppo A93 5G احدث إصدارات آوبو 2021 مواصفات خرافية

oppo A93 5G، الهاتف التي أعلنت عنه شركة آوبو العالمية منذ أيام قليل والذي يختلف تمام عن هاتف آوبو 5g a93 حيث ضخت الشركة الصينية آوبو بعض الإضافات الجديدة في هاتفها الجديد آوبو 93 5g، والتي أبزرها دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس مع جودة شاشة FHD، بالإضافة إلي كثافة البيكسلات الذي يصل إلي 405 بكسل لكل بوصة، مع تغير مكان كاميرا السيلفي والتي تجدها في يسار الهاتف، لذا نوضح لكم اهم مواصفات الهاتف الجديد من شركة اوبو كما نذكر لكم اهم مميزات الهاتف والعديد من المعلومات الهامة.

موعد الانطلاق 14 يناير 2021 الشبكات يدعم جميع شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G والخامس 5G الحجم 6.5 بوصة نظام التشغيل اندرويد 11 المعالج ADRENO

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

حجم البطارية: 5000 مللي أمبير.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 8 جيجا رام.

المعالج: ثماني النواة من نوعية Adreno.

الهاتف يدعم جميع أجهزة الاستشعار (البصمة، التقارب، التسارع، البوصلة).

الكاميرا الأمامية: تأتي بجودة 1080 بكسل ودقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: تأتي ثلاثية ( الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، الكاميرا الثانية والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4).

الهاتف يدعم مكبر الصوت وجاك 3.5 مم.

وزن الهاتف: 175 جرام وأبعاد الهاتف (162.9*74.7*8.4).

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع nano mis.

أعلنت شركة oppo عن هاتفها الجديد بثلاث ألوان ( الفضي، والأسود، والأزرق) وأوضحت أن سهر الهاتف العالمي 310 دولار، فيما يعادل بالجنية المصري 4.852 جنية، حيث تبدأ طلبات الحجز المسبق للهاتف الجديد بداية من اليوم حيث موعد انطلاق هاتف اوبو في الأسواق بداية من اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.

عيوب جوال اوبو a93 5g



بطارقة الهاتف ليست بحجم الهاتف السابق OPPO A93. الهاتف ليس به سماعات استيريو. خامات جسم الهاتف ليست من الزجاج.