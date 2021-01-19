رقم شركة زين وطرق استعلام وسداد الفاتورة إلكترونياً 2021

يعد توفير رقم شركة زين من أهم الخدمات التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية زين لجميع عملاءها، وذلك بغرض الرغبة في التسهيل عليهم طرق التواصل مع خدمة عملاء الشركة بدون الحاجة إلي التوجه إلى أي من فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة السعودية، حيث يمكن من خلال الأرقام المُعلنة تقديم أي شكوي أو استفسارات حول الخدمات والعروض الجديدة بدون بذل أي جهد.

شركة زين

تعتبر شركة زين واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وأول شركة خدمات اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بأكملها، ومنطقة الخليج بالكامل، وقد حققت مجموعة شركات زين إنجازات غير مسبوقة في صناعة الاتصالات، والعمل دائمًا وأبدًا لتقديم كل ماهو جديد للعملاء، وتتبع لشركة زين الكويتية، ولكن تمتلك الشركة نسبة كبيرة جدًا من مستخدمي الهواتف الذكية بداخل المملكة السعودية، وذلك بسبب العروض المميزة التي تقدمها لجميع العملاء الجدد والحاليين.

رقم شركة زين

ويمكن لجميع العملاء المشتركين في شركة زين للاتصالات السعودية التواصل مع خدمة عملاء زين، من أجل الاستفسار عن أي من الخدمات المقدمة، أو تقديم شكوي أو طلب استفسار، من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

يمكن الاتصال بشركة زين من خلال رقم “ 959 ” أو الاتصال على رقم الموحد 966590000959 لعملاء الشركة.

” أو الاتصال على رقم الموحد لعملاء الشركة. في حالة أمتلاك شريحة أخري فيمكن الاتصال من خلال أي خط آخر غير تابع لشركة زين على رقم 966590000959 .

. يمكن أيضاً التحدث مع خدمة عملاء زين على تطبيق واتساب.

خدمة عملاء شركة زين اون لاين

أتاحت شركة الاتصالات السعودية زين خدمة التواصل مع أحد مسؤولي خدمة العملاء، بالنسبة لجميع عملاءها أو العملاء الجدد، من خلال الدردشة المباشرة لشركة زين، والتي تعمل على مدار الأربعة والعشرون ساعة متواصل بلا انقطاع، ولكن يشترط على العميل تقديم الشرح الشامل للمشكلة أو الاستفسار المطلوب من أجل الحصول على الرد الصحيح.

أكواد خدمات زين

اصدرت شركة زين للاتصالات العديد من الأكواد المتنوعة والتي تعمل خصيصًا للحصول على كافة خدماتها بدون انقطاع أو حدوث أي مشاكل، حيث جاءت الأكواد المهمة كالأتي:

كود خدمة الشحن لخطوط زين مسبقة الدفع هو 1717. ومن ثم يجب اتباع جميع التعليمات بشكل صحيح كي يتم إتمام عملية الشحن. أو يمكن الاتصال على *141* ثم كتابة رقم بطاقة الشحن ثم مربع #.

هو 1717. ومن ثم يجب اتباع جميع التعليمات بشكل صحيح كي يتم إتمام عملية الشحن. أو يمكن الاتصال على *141* ثم كتابة رقم بطاقة الشحن ثم مربع #. كود خدمة التحقق من رصيد زين #142* ثم الضغط على الاتصال.

#142* ثم الضغط على الاتصال. كذلك يمكن إعادة شحن الباقات من خلال الاتصال على *141* ثم بعدها يتم كتابة الرقم السري والضغط على # بعدها الاتصال.

طرق سداد فاتورة زين

قدمت شركة الاتصالات السعودية زين العديد من الطرق المتنوعة التي تساعد العملاء من القيام بعملية دفع الفواتير بشكل مباشر، وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى أحد الفروع والمكاتب التابعة للشركة وبدون بذل أي جهد، والتي جاءت كالتالي:

أولاً يمكن سداد الفواتير من خلال الدفع الآلي.

ثانياً يمكن الدفع من خلال حساب سداد الإلكتروني.

ثالثاً إمكانية الدفع الإلكتروني من موقع زين.

استعلام عن فاتورة زين السعودية أونلاين

يمكن لجميع المواطنين في المملكة السعودية الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونيًا عبر موقع الرسمي للشركة من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على موقع زين الرسمي في المملكة العربية السعودية.

قم بالانتقال إلى خدمة الاستعلام عن فاتورة زين الموجودة في أعلي الصفحة.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة، والمتمثلة في (رقم الهاتف الجوال أو رقم شريحة البيانات أو رقم العقد، رقم الهوية الوطنية)

ثم اضغط على أيقونة (استعلام عن الفاتورة).

في النهاية سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بفاتورة زين، ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري للفاتورة.

كما يمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة زين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، وذلك من خلال إرسال الرمز (ف)، أو (فت) إلى الرقم 959، وبعد ذلك سوف تصل رسالة نصية تحتوي على تفاصيل المبالغ على الرقم والقيمة الشاملة للاستهلاك.

