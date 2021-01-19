احدث عروض رنين يوم الأربعاء 20 يناير 2021 مهرجان ال 50 جنيه

اقوي عروض رنين ليوم الأربعاء وذلك على الأدوات المنزلية حيث ينتظر الكثير والإلاف من عملاء رنين في جميع محافظات مصر هذه العروض سوف نقدم لكم في مقالنا هذا اخر عروض رنين ليوم الأربعاء وهي عروض أل 50 جنية والمقدمة من شركة رنين حيث تسعى شركة رنين على أسعاد عملائها بتوفير كميات كبيرة من العروض المميزة بسعر 50 جنيه فقط والتي تشمل الكثير من الأدوات المنزلية التي يبحث عنها السيدات للمنزل والعرائس في الجهاز بأرخص الأسعار والمتوفرة دائما في فروع شركه رنين بمختلف المحافظات.

مواعيد العمل بفروع رنين

تبدأ مواعيد العمل من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

ما عدا فرع نوبار من الساعة السابعة صباحا والجمعة من الساعة العاشرة صباحا.

عناوين فروع رنين في أنحاء الجمهورية

رنين فرع شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك

رنين فرع دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين -اعلي الراية ماركت

رنين فرع الإسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق أمون

رنين فرع الإسكندرية :السيوف شارع مصطفى كامل – كمبوند الكرمة بجانت سنترال مصطفى كامل.

رنين فرع الإسكندرية :كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.رنين فرع عباس_العقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و أمام مطعم أم حسن .

رنين فرع لاظوغلي :14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي _ بالقرب من محطة مترو سعد زغلول

رنين فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول

رنين فرع شبرا الخيمة – أمام قسم أول شبرا الخيمة – أمام مستشفى النيل .

رنين فرع المفطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج

رنين فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلواني لبنان

رنين فرع المحلة : ميدان المشحمة – فوق أولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية

رنين فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا

رنين فرع الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن

رنين فرع م.نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر .

رنين فرع الهرم:32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم .

رنين فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الأخضر.

رنين فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.

رنين فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي .

رنين فرع 6أكتوبر : أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية .

رنين فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر

رنين فرع المطرية : اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد

رنين فرع 6 أكتوبر : الحى السادس اجياد انفنتى مول

رنين فرع سوهاج : 16 طريق سوهاج اخميم – صينية اخميم

رنين فرع بنى سويف : طريق السادات امام النياية الادارية

رنين فرع الفسطاط : برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط

رنين فرع أسيوط : مول صيدناوى امام محطة قطار أسيوط

رنين فرع المنيا مغاغة: طريق مصر أسوان الزراعي امام محطة قطار مغاغة.رنين فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزى

رنين فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور اعلى بنك التعمير والاسكان

رنين فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل _ المريوطية امام فندق قاعود

رنين فرع شارع بورسعيد :901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة

رنين فرع ميت غمر :ميت غمر شارع البحر برج كنوز

رنين فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى

رنين فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية

رنين فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس

رنين فرع أسيوط : ابرج مارينا مركز الفتح امام مدارس الكوثر رنين فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزي

رنين فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور اعلى بنك التعمير والاسكان

رنين فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل _ المريوطية امام فندق قاعود

رنين فرع شارع بورسعيد :901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة

رنين فرع ميت غمر :ميت غمر شارع البحر برج كنوز

رنين فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى

رنين فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية

رنين فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس

رنين فرع أسيوط : ابرج مارينا مركز الفتح امام مدارس الكوثر

اقوي عروض رنين ليوم الأربعاء