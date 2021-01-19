موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون في الدوري 2021/01/21 // القناة الناقلة والتشكيل وعودة الصدارة

بعد تعثر الأهلي في الجولة الماضية وتعادله سلبياً مع البنك الأهلي وفوز الزمالك على الجونة، بدأ البحث عن موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون، التي ستنقل على أون تايم سبورت للتعرف على تفاصيل اللقاء الذي قد يكون مفترق طرق للأهلي في البطولة، فالمارد الأحمر سوف يكون تحت الضغط بعد فقده الصدارة لصالح الزمالك، وأيضاً تعرض حارسه الأول محمد الشناوي للإيقاف من قبل اتحاد الكرة لمدة 4 مباريات، وإصابة حلال العقد وليد سليمان بشد عضلي سوف يغيب على أثرها 4 أسابيع، كل هذا يضع الأهلي تحت ضغوط لن يخرجه منها سوى بالفوز على المقاولون في المباراة القادمة، ويدرس موسيماني في الدفع بالمهاجم محمد شريف من بداية المباراة على حساب المهاجم الزامبي والتر بواليا الغير موفق منذ أنضمامه للأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعد خوض 7 مباريات، حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر الأهلي في أي مباراة، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه هدفين ويأمل في الفوز واستعاده صدارة الدوري الذي بتصدره الزمالك حالياً برصيد 19 نقطة، المقاولون العرب بقيادة نجم الأهلي السابق عماد النحاس في مرحلة غير مستقرة ويحتل المركز أل 12 في ترتيب المسابقة قبل لقاء الأهلي برصيد 7 نقاط، جمعهم من لعب 7 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل مهاجموه 6 أهداف وسكنت شباكه 9 أهداف.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة للمباراة

يلتقى الأهلي المقاولون في الجولة رقم 9 من عمر الدوري المصري الخميس القادم الموافق 21 من يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى ” علي لطفي”.

خط الدفاع ” أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني”.

خط الوسط ” محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات”.

خط الهجوم ” محمد شريف”

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة المقاولون