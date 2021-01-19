وزارة الموارد البشرية : طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 وشروطها

صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن التقديم على المساعدة المقطوعة ليس له توقيت معين، وكان هذا التصريح للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وأن هذه الإعانات تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وطالب هذا المواطن الوزارة بضرورة صرفها للأرامل لأنهم لم يحصلوا عليها منذ فترة طويلة، لكن كان الرد أن المقطوعة تصرف في أي وقت من العام وهى ليست إعانات شهرية، ويتم صرفها من خلال أمر أو مرسوم ملكي، وناشد الكثيرين من المواطنين السعوديين الملك سليمان بن عبدالعزيز بإصدار أمر ملكي بصرفها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط وشروط الحصول على المقطوعة.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها في عملية التقديم على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية رابط المساعدات المقطوعة. قيام الشخص المتقدم بتسجيل مستخدم جديد. تدوين رقم الهوية الوطنية للمتقدم. تسجيل تاريخ ميلاد المواطن الذي يريد الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي. تسجيل المستفيد رقم هاتفه وتأكيده مرة ثانية. تسجيل الرقم السري وتأكيده. أن يتكون الرقم السري من حروف إنجليزية كبيرة وأرقام. القيام بتدوين رمز التحقق الشخصي. القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتعهد، والضغط على تسجيل. القيام بتسجيل الرمز الذي يتم إرساله للمتقدم على رقم الجوال المسجل في عملية التقديم، والقيام بالضغط على تأكيده. سوف تظهر لنا جميع البيانات بشكل كامل. نقوم بتسجيل جميع الخانات التي توجد فارغة. تسجيل البيانات الخاصة بالاسم الذي يجب أن يكون كاملاً، وتسجيل الجنس، والعنوان بالتفصيل والوظيفة، والدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم، والحالة التعليمية للمستفيد، وقدرته على أداء العمل، وعمره. تسجيل البيانات الخاصة بالسكن بالتفصيل، وتدوين العنوان البريدي، والحي التابع له، وأسم الشارع، ورقم الهاتف، وتسجيل البريد الإلكتروني إذا كان موجود. تدوين البيانات الخاصة برقم الحساب البنكي واسم البنك. أن يقوم المستفيد بتقديم بيانات الدخل الشهري بشكل صحيح. الموافقة على جميع شروط المساعدة المقطوعة السعودية.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين السعوديين اللذين يتقدمون للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها، والأجنبية المتزوجة بمواطن سعودي.

سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها، والأجنبية المتزوجة بمواطن سعودي. لا يقل سن المستفيد من هذه الإعانات عن 35 عاماً، أثناء التقديم عليها.

لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو عقارات أو سجلات تجارية.

لا يزيد دخل الشخص المستفيد من مساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحد المانع لصرف المقطوعة.

عن الحد المانع لصرف المقطوعة. أعلى قيمة يستطيع أن يحصل عليها أي مستفيد من هذه المساعدات 30 ألف ريال سعودي، وتحتسب القيمة من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.

تمنح المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي ، حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الدور في التقديم لحين موعد الصرف.

، حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الدور في التقديم لحين موعد الصرف. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي الأعزب إذا كان الدخل الشهري الذي يحصل عليه لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

تكون الأولوية في الحصول على هذه المساعدات للأسر السعودية محدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب العجز الكلي والجزئي، وأسر السجناء، وكبار السن اللذين ليس لديهم أي دخل شهري ثابت، حيث أن الغرض الأساسي الذي نشأت من أجله هذه الإعانات، هو رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر معدومة الدخل، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية.