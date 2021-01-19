أخبار اليمن : العدوان يعاود قصف مأرب والجوف وحجة وصعدة

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العدوان يعاود قصف مأرب والجوف وحجة وصعدة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة. العدوان يعاود قصف مأرب والجوف وحجة وصعدةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات مديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مدغل، وغارة على مديرية جبل مراد بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية الظاهر، وغارة على كتاف صعدة، وغارة على إحدى المزارع بمديرية حيران، وغارتين على مديرية حرض بحجة.

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