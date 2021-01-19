أخبار اليمن : مؤتمر وتحالف ذمار يباركون قرارات تفعيل العمل التنظيمي

مؤتمر وتحالف ذمار يباركون قرارات تفعيل العمل التنظيميحيا اللقاء التنظيمي لقيادة فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار والجامعة وفرع التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة المواقف المشرّفة للقيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وفي مقدمتها موقفهم الشجاع والقوي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشاد اللقاء ببيان الادانة الصادر من القيادة العليا للمؤتمر وحلفاؤه بخصوص قيام عدد من الأنظمة العميلة المحسوبة على الأمة العربية في كل من الامارات والبحرين والمغرب والسودان بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي اللقاء التنظيمي المنعقد يوم الثلاثاء 19/1/2021برئاسة الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، عضو مجلس الشورى جرى إستعراض البيان الصادر عن المؤتمرالشعبي العام وحلفاؤه الرافض لقرار وزارة الخارجية الأمريكية تجاه جماعة انصار الله ، إعتبارها منظمة ارهابية.

مؤكدين موقف المؤتمر وحلفاؤه الرافض لأي استهداف لأي يمني، وقد اشاد اللقاء بكل ماجاء في مضامين البيان الرافض لقرار الخارجية الأمريكية.

كما ثمن اللقاء القرارات الصادرة من رئيس المؤتمرالشعبي العام الشيخ/ صادق أمين أبوراس، المتضمنة تعيينات في عدد من دوائر الأمانة العامة، لتفعيل العمل وتعزيز وحدة الصف التنظيمي، وترجمة لحرص الأمانة العامة اعتبار العام الحالي 2021 عاماً لتفعيل العمل والنشاط وتعزيز التواصل التنظيمي .

حضر اللقاء الأستاذ/ حسين أحمد الصوفي، رئيس فرع احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة ، واعضاء قيادة فرعي المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة والجامعة، ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (201) بمديرية الحداء، الشيخ/ أحمد حسين العزيزي.

