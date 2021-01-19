انفجارات وحريق في منشأتين للنفط والغاز بسوريا

ذكر التلفزيون السوري نقلا عن الدفاع المدني أن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سوريا، مما تسبب في "حريق ضخم".

وقال إن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".

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