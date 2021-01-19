بايدن يدعو زعماء الكونغرس مشاركته الصلاة قبل تنصيبه

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن زعماء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين إلى المشاركة معه في صلاة صباح الأربعاء، في واشنطن قبل حفل تنصيبه، بحسب مصادر مقربة من بايدن.
ووافق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي كان حتى الآونة الأخيرة أحد أقرب حلفاء ترامب، على المشاركة في هذه الصلاة في كاتدرائية القديس متى، وفق ما أعلن مكتبه.
ووُجّهت الدعوة أيضاً إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي.
وانتُخب بايدن الكاثوليكي الملتزم البالغ 78 عاماً، في 3 نوفمبر رئيساً للولايات المتحدة، واعداً بتحقيق "مصالحة" في أميركا التي كانت منقسمة جداً خلال عهد دونالد ترامب.
وخلال السنوات الأربع الماضية، اتُهم الملياردير الجمهوري بتحريض الأميركيين على بعضهم البعض، وأثارت الحملة التي قادها بعد هزيمته في الانتخابات التوتر.
ويقول ترامب إنه وقع ضحية عمليات تزوير لم يقدّم أبداً دليلاً يثبتها ورفض الإقرار بهزيمته وزرع الشكوك في نفوس أنصاره الذين شنّ أشرسهم هجوماً على مقر الكونغرس في 6 يناير.
وأثارت أعمال العنف هذه التي لم تتمكن قوات الأمن من استباقها، صدمة في البلاد وأدت إلى تعزيز الاجراءات الامنية في واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن.
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