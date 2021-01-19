بايدن يبكى على الهواء أثناء وداع ولاية ديلاوير للانتقال إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن باكيًا، فى خطابه خلال وداع ولاية ديلاوير، المذاع على قناة "سكاى نيوز": "رحلتنا إلى واشنطن بدأت من ديلاوير، وأنا فخور بكونى رئيسكم". ويحلف الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليمين غدًا ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس الحالى دونالد ترامب.

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