وزير الدفاع الأمريكى يؤكد عدم وجود مؤشرات تهديد داخلى قبل تنصيب الرئيس

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الدفاع الأمريكى المكلّف كريستوفر ميلر، أن مكتب التحقيقات الاتحادى عمل على دعم الجيش الأمريكى بإجراء تدقيق فى أكثر من 25 ألف جندى من الحرس الوطنى سيُنشرون للمساعدة فى حماية مبنى الكونجرس خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، وذلك نتيجة مخاوف أمنية.





وقال ميلر فى بيان صادر اليوم بحسب "وكالة الأنباء السعودية": إن التدقيق أمر طبيعى فى الأحداث الأمنية الكبرى، مشيراً إلى أنه فى حين عدم توفر معلومات مخابراتية تشير إلى وجود تهديد داخلى، فإن الوزارة لن تألوَ جهداً فى تأمين العاصمة. يشار إلى أنه بعد الهجوم الذى نُفّذ بمبنى الكونجرس، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، فرضت الحكومة الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة شملت إقامة أسوار مزودة بأسلاك شائكة، وفرض منطقة أمنية كبيرة غير مسموح للجمهور بدخولها.

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