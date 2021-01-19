بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات الصحية البريطانية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى تجاوز إجمالى ضحايا المرض فى البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخصًا، فيما كشفت عن تسجيل 33.355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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