ابنة ترامب تستغل آخر ليلة له في البيت الأبيض وتعلن خطوبتها

أعلنت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، خطوبتها، وذلك في آخر ليلة للعائلة داخل البيت الأبيض.
ونشرت تيفاني، البالغة من العمر 27 عامًا، صورة لها من داخل البيت الأبيض، مع خطيبها مايكل بولس، الذي يصغرها بـ 4 أعوام، على تطبيق "انستجرام"، معلنة الخطوبة.
وعلقت قائلة: "لقد كان شرفًا لي الاحتفال بالعديد من الأحداث والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض"، مضيفة: "ليس هناك ما هو أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل!"
يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ورحيل ترامب من البيت الأبيض.
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