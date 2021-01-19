فرنسا تقترب من تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 ألفا و608 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و656 حالة وفاة بسبب الفيروس.
وبهذه الأرقام، تكون فرنسا قد سجلت ما يقرب من 3 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 71 ألف حالة وفاة.
يأتي ذلك بينما يدخل حظر التجوال المبكر في فرنسا حيز التنفيذ منذ أيام، حيث يبدأ الحظر من السادسة مساء ولمدة 12 ساعة، بدلا من الثامنة مساء.
وكشفت الصحة الفرنسية عن تطعيم 413046 شخصا ضد فيروس كورونا منذ بداية حملة التلقيح.
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