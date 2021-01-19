الأرصاد الإماراتية تصدر تحذيرا شديدا إلى المواطنين

أصدرت الأرصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد إلى الجميع بسبب تدني الرؤية بفعل الضباب الكثيف الذي تتعرض له الإمارات.
وقالت الأرصاد الإماراتية إنه يتوقع تشكل الضباب من الساعة 10 مساء اليوم إلى العاشرة صباح الغد، على غالية الطرق.
وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظرًا إلى وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحيانًا على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وشهدت الإمارات اليوم الثلاثاء، ضباب كثيف تسبب في حالة من إنعدام الرؤية حيث اختفت غالبية معالم البلاد بفعل الضباب.
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