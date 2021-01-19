كيفية شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا من خلال الرقم التعريفي ومن جوجل بلاي

كيفية شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا أصبح الكثير من محبين لعبة فري فاير يبحثون عن طريقة بسيطة من أجل شحن الجواهر، وبما أن السؤال على هذه الطريقة تعدد فنحن سوف نذكر لكم في هذا المقال أبسط وأفضل طريقة لشحن جواهر لعبة فري فاير.

يتم الدخول إلى حسابك الخاص على جوجل بلاي أو بلاي ستور من الهاتف، ثم قم بالتوجه إلى آخر خيار متواجد أمامك وهو طرق الدفع من أجل شحن جواهر فري فاير .

. وبعد ذلك سوف يظهر أمامك خيار اسم الشريحة سواء كان أورنج أو أي شريحة أخرى.

وفي النهاية سوف تتمكن من شحن جواهر لعبة فري فاير فكل ما عليك فعله هو أن تقوم باختيار عدد الجواهر التي ترغب في شرائها، “من الضروري أن يكون لديك رصيد كافي لدفع ثمن تلك الجواهر”.

عليكم بتحميل برنامج أورنج من جوجل بلاي من خلال الدخول .

بعد أن يتم تثبيت التطبيق، فعليك بالدخول إلى قسم الألعاب فقم بالنقر على ولوج.

سوف يتم التوجه إلى موقع garina، وبعد ذلك سوف يطلب منك تسجيل الدخول من خلال كتابة الاي دي ثم النقر على تسجيل الدخول.

سوف تجد أمامك عزيزي القارئ العديد من طرق الدفع فقم بالنقر على خيار أورانج.

سوف تظهر أمامك مجموعة من العروض الخاصة بالجواهر، فقم باختيار العرض الذي يناسب المستوى المادي.

يذكر أن هناك الكثير من الطرق التي من خلالها يمكنك القيام بشحن لعبة جواهر فري فاير بكل سهولة، فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بشحن الفيزا الخاصة بك بالأموال والسؤال هنا كيف يتم الحصول على الفيزا؟.

ولكن طريقة الحصول على الفيزا سهلة جداً، فعليك أن تمتلك بعض من الأموال لأن البنوك سوف تطلب منك بعض من المال وإذا ترغب في الحصول على فيزا من خلال الإنترنت يجب أن تكون مشحونة بالمال على سبيل المثال بطاقة كاش يو.