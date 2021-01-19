شحن شدات ببجي pubg uc مجانا بطريقة مجربة ومضمونة 100%

يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي بطريقة مجانية، لكي لا يكونوا مضطرين لشحن شدات ببجي الذي تكون بمقابل مادي والذي تكلفهم الكثير من الأموال، وقد يتوقفوا عن اللعب إذا لم يتوفر لديهم المال للشحن، لذلك يجب على كل اللاعبين سواء كانوا محترفين أو كانوا لاعبين مبتدئين من معرفة طرق الحصول على الأف pubg uc مجانا لكي يستطيعوا الاستمرار في اللعب والتخلص من منافسيه وتحقيق الفوز، واليوم سوف نخبركم بتلك الطرق المجربة والمضمونة مئة بالمئة التي تساعدكم على شحن ببجي بالأف الشدات المجانية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة شحن شدات ببجي

حققت هذه اللعبة الإلكترونية التي تدور إحداثها خول التشويق والإثارة نجاحا باهرا في وقت قياسي، وقام ملايين الأشخاص بعمل تحميل لعبة ببجي للعبها مع الأصدقاء أون لاين، ويمكنك الحصول على شحن الشدات بطريقة مجانية 100% عن طريق تطبيق ببجي عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك فتح اللعبة على الهاتف، والبدء في اللعب .

سوف تظهر لك بعض الإعلانات أفتحها على الفور ولا تقم بإلغائها .

شاهد الإعلان أو الفيديو حتي النهاية .

حينها سوف تحصل على عدد من النقاط .

ثم أجمع أعداد النقاط التي حصلت عليها من مشاهدة الإعلانات أو الفيديوهات .

بعد ذك استبدل هذه النقاط لكي تحصل على شدات ببجي مجانا .

الحصول على شدات ببجي

يحتاج اللاعبين شراء بعض الأدوات التي قد يحتاجوا إليها إثناء اللعب مثل، السكنات، والمركبات، والملابس، والأسلحة، ويحصلون على هذه الأدوات عن طريق الشدات، الذي تعتبر إحدى العوامل الرئيسية لتحقيق الفوز وهزيمة المنافسين بكل قوة وفي أسرع وقت، وهذه هي خطوات شحن الشدات من موقع ببجي الرسمي للشحن :

أولا قم بالدخول إلى موقع ببجي عن طريق الأنترنت .

سوف تظهر لك خانة سجل بداخلها الآي دي الخاص باللعبة .

أختر الشدات التي تريدها، والتعرف على العروض المجانية .

أنقر على الشحن .

بعد ذلك سوف يتم شحن الشدات مباشرة في اللعبة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة شحن شدات ببجي بطريقة مجربة ومضمونة مئة بالمئة لكي تستطيعوا تحقيق الفوز وهزيمة الإعداء اللذين ينافسونكم في اللعب .