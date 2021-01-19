فى آخر ساعات له فى المنصب.. بومبيو يتهم الصين بجرائم ضد المسلمين

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين ترتكب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ"، تستهدف مسلمى الأيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.





وفى تغريدة له على "تويتر" كتب بومبيو: "هذه الأعمال إهانة للشعب الصينى وللأمم المتحضرة فى كل مكان". وأضاف: "يجب محاسبة جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعى الصينى". ويدلى الرئيس المنتخب جو بايدن، اليمين غدًا ليصبح الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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