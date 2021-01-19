أول اجتماع لأساقفة العراق للإعداد لزيارة بابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - عقد أساقفة وبطاركة الكنائس الكاثوليكية فى بغداد، اليوم، الاجتماع الأول من أجل الاعداد تمهيدا وتحضيراً لزيارة قداسة البابا فرانسيس للعراق بعد شهرين من الآن.





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