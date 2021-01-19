عاجل.. ارتفاع عدد المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن إلى 12

جدة - نرمين السيد - وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية أقصت اثنين من أفراد الحرس الوطنى المشاركة فى حراسة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد الكشف عن صلتهما بجماعات يمينية. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" فى وقت سابق، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى سيعمل على فحص جميع قوات الحرس الوطنى، التى يبلغ عدد أفرادها 25 ألفا وكذلك القوات المشاركة فى تأمين مراسم تنصيب بايدن.

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