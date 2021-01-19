جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خطاب له بولاية ديلاوير قبل سفره إلى العاصمة واشنطن لتولى منصب الرئاسة، نقلته قناة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم.
جدير بالذكر أن خطاب بايدن يأتى قبل ساعات من تنصيبه رسميا فى العاصمة واشنطن رئيسا للولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يثنى على جهود الحرس الوطنى فى تأمين مراسم تنصيبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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