بايدن يثنى على جهود الحرس الوطنى فى تأمين مراسم تنصيبه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خطاب له بولاية ديلاوير قبل سفره إلى العاصمة واشنطن لتولى منصب الرئاسة، نقلته قناة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم.

جدير بالذكر أن خطاب بايدن يأتى قبل ساعات من تنصيبه رسميا فى العاصمة واشنطن رئيسا للولايات المتحدة.