رئيس الحكومة التونسية يدعو المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "المشيشى"، فى تصريحات له بحسب "سكاى نيوز" : "نطبق القانون على مرتكبى السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات". ووجع المشيمى، كلماته للمتظاهرين قائلا :"سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم". ودعا المشيشى، المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة.

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