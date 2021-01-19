إيطاليا.. 603 وفيات و10497 إصابة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء 306 وفيات بفيروس كورونا و10497 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت إيطاليا رصدت أمس الاثنين 377 حالة وفاة و8824 إصابة بـ"كوفيد-19". ومنذ بدء تفشي جائحة كورونا في فبراير الماضي، سجلت إيطاليا 83157 وفاة و2,4 مليون إصابة بالفيروس.

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