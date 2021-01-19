درجات حرارة تحت الصفر .. موجة قطبية شديدة البرودة محفزة للإنفلونزا تضرب السعودية

حذر عضو جمعية "آفاق" لعلوم الفلك السعودية، والمهتم بأخبار الطقس، نواف السليمي، من أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مندفعةً من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه البلاد.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال "السليمي" إن هذه الكتلة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى تحت الصفر .
وأوضح أن هذه الكتلة تبدأ مساء اليوم الثلاثاء على "الشمالية"، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع وحتى مطلعه بدرجات سالبة.
وأشار إلى أن هذه الموجة الباردة ترافقها رياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار خصوصًا على السواحل الغربية؛ نتيجة الفوارق الحرارية وقيم الضغط الجوي.
ونبه عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك إلى أن هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، داعيًا الجميع إلى التدفئة جيدًا وارتداء الملابس الثقيلة فى هذه الظروف، مؤكدًا أهمية الانتباه اثناء استخدام وسائل التدفئة منعًا لحدوث اختناق أو حرائق.
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