6 علامات كبرى.. كيف سيذكر المؤرخون ترامب وما هو إرثه؟

ظهر يوم الأربعاء، تنتهي ولاية الرئيس دونالد ترامب.. لقد مرت أربع سنوات من الزوابع والعواصف، فماذا يمكن أن يكون إرث رئيس مثل هذا في التاريخ؟.

وبما أن تحديد ذلك يتطلب رؤية شاملة للعديد من الاعتبارات، لجأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى مؤرخين وخبراء لتقديم إجابات عن هذا السؤال، ماذا سيقول التاريخ عن دونالد ترامب؟

إلى أقصى اليمين

ماثيو كونتيتي زميل في معهد أمريكان إنتربرايز، يركز على تطوير الحزب الجمهوري والحركة المحافظة الأمريكية، ويقول: إن ترامب سيذكر كأول رئيس يواجه محاكمة تهدف إلى العزل لمرتين، لقد غذى أسطورة سرقة الانتخابات، واستدعى مؤيديه إلى واشنطن للاحتجاج على التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، وأخبرهم أنه من خلال القوة فقط يمكنهم استعادة بلدهم، ووقف متفرجًا وهم يقتحمون مبنى الكابيتول الأمريكي ويتدخلون في عمل الحكومة الدستورية، عندما يكتب المؤرخون عن رئاسته، فإنهم سيفعلون ذلك من خلال عدسة الشغب.

وسيركزون على علاقة ترامب المعذبة باليمين البديل، وتعامله الفظيع مع احتجاج شارلوتسفيل المميت في عام 2017، وتصاعد التطرف اليميني العنيف خلال فترة توليه المنصب، والانتشار الفيروسي لنظريات المؤامرة الحاقدة التي شجعها.

إذا كان دونالد ترامب قد حذا حذو أسلافه وتنازل عن السلطة بكرم وبشكل سلمي، لكان سيُذكر كزعيم شعبوي مزعج ولكنه مهم.

رئيس كان، قبل الوباء، يقود طفرة اقتصادية، وأعاد توجيه رأي أمريكا في الصين، وأزال قادة الإرهاب من ساحة المعركة، وجدد برنامج الفضاء، وحصل على أغلبية أصيلة (محافظة) في المحكمة العليا الأمريكية، وأجاز العملية "راب سبيد" لإنتاج لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19" في وقت قياسي.

ترك القيادة العالمية باستسلام

لورا بيلمونتي هي أستاذة تاريخ وعميدة كلية فيرجينيا التقنية للفنون الليبرالية والعلوم الإنسانية. وهي متخصصة في العلاقات الخارجية ومؤلفة كتب عن الدبلوماسية الثقافية.

وقالت: إن محاولة ترامب التخلي عن القيادة العالمية واستبدالها بعقلية أكثر تطلعًا إلى الداخل تشبه الحصن. لا أعتقد أنه نجح، لكن السؤال هو ما مدى عمق الضرر الذي لحق بسمعة أمريكا الدولية - ويبقى أن نرى ذلك.

اللحظة التي شعرت فيها بالدهشة كانت المؤتمر الصحفي الذي عقده مع فلاديمير بوتين في عام 2018 في هلسنكي، حيث وقف إلى جانب بوتين فيما يتعلق بالمخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات. لا أستطيع التفكير في حلقة أخرى من رئيس يقف بقوة كاملة مع خصم غير ديمقراطي من المجتمع.

إنه أيضًا رمز لهجوم أكبر على أي عدد من المؤسسات والمعاهدات والأطر المتعددة الأطراف التي أطلقها ترامب، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وانسحاب الإطار النووي الإيراني.

أشاد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ولقائه مع كيم جونج أون في كوريا الشمالية، مما جعله ينقل نفسه من الداخل إلى الخارج لمواءمة الولايات المتحدة مع الأنظمة التي تتعارض مع القيم التي تقول الولايات المتحدة إنها تريد الترويج لها. هذا شيء أعتقد أنه كان مميزًا حقًا.

جانب آخر هو إخراج الولايات المتحدة من أي دور حازم حقًا في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتغيير محتوى التقارير السنوية لحقوق الإنسان.

وضع الديمقراطية على المحك

كاثرين براونيل أستاذة تاريخ في جامعة بوردو، تركز على العلاقات بين الإعلام والسياسة والثقافة الشعبية، مع التركيز على الرئاسة الأمريكية، وتقول:

بشكل عام، وضع دونالد ترامب، ومساعدوه في الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام المحافظة، الديمقراطية الأمريكية على المحك بطريقة غير مسبوقة. كمؤرخ يدرس التقاطع بين وسائل الإعلام والرئاسة، من المدهش حقًا الطرق التي أقنع بها الملايين من الناس أن روايته المفبركة للأحداث صحيحة. ما حدث في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي هو تتويج لأكثر من أربع سنوات قدم خلالها الرئيس ترامب بنشاط المعلومات المضللة.

مثلما هيمنت فضيحة ووترجيت والتحقيق في المساءلة على التفسيرات التاريخية لإرث ريتشارد نيكسون لعقود من الزمن، أعتقد أن هذه اللحظة بالذات التي أعقبت الانتخابات ستكون في طليعة التقييمات التاريخية لرئاسته.

استخدم الرؤساء عبر القرن العشرين بشكل متزايد إجراءات معقدة لتدوير تفسير السياسات والأحداث بطرق مواتية والتحكم في السرد الإعلامي لإداراتهم. لكن التأكيد على أن للإدارة الحق في الحقائق البديلة الخاصة بها ذهب إلى ما هو أبعد من مجرد مغازلة ، وفي النهاية أنذر بالطرق التي ستحكم بها إدارة ترامب من خلال المعلومات المضللة.

سخر ترامب قوة وسائل التواصل الاجتماعي وطمس الخطوط الفاصلة بين الترفيه والسياسة بطرق سمحت له بتجاوز النقاد والتواصل مباشرة مع مؤيديه بطريقة غير منقحة.

استخدم فرانكلين روزفلت، وجون كينيدي، ورونالد ريجان أيضًا وسائل الإعلام الجديدة وأسلوب المشاهير للتواصل مباشرة مع الناس بهذه الطريقة غير المصفاة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تغيير التوقعات وعمليات الرئاسة التي مهدت الطريق لترامب.

إعادة تشكيل القضاء

ماري فرانسيس بيري أستاذة التاريخ الأمريكي والفكر الاجتماعي بجامعة بنسلفانيا، وتركز على التاريخ القانوني والسياسة الاجتماعية. من 1980 إلى 2004، كانت عضوًا في اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية.

قالت: في ما فعله مع القضاة، قام ترامب بتغيير طويل الأمد على مدار العشرين عامًا القادمة، 30 عامًا في كيفية مواجهة السياسات للاختبارات القانونية وكيف يمكن تنفيذها - بغض النظر عما يقترحه أي رئيس أو إدارة معينة. يتم التحكم في المحاكم من قبل المعينين الجمهوريين. أحيانًا يفاجئنا القضاة، ولكن في الغالب، فإن الدليل التاريخي هو أنهم يفعلون إلى حد كبير ما تقول سياساتهم وخلفياتهم إنهم سيفعلونه.

عندما أيد ترامب حزمة الإجراءات التي ساعدت أشخاصًا معينين في المجتمع الأسود، مثل "فيرست ستب"، في العفو عن الأشخاص في نفس الوقت الذي أيد فيه تعديل قانون الاعتمادات الذي أعطى للمرة الأولى مجموعة كاملة من المال لصالح الكليات والجامعات السوداء تاريخيًا.

لقد وضع كل هذه الأشياء معًا، بالإضافة إلى امتلاكه أول برنامج تحفيز للتأكد من حصول رجل الأعمال الأسود ورجال الأعمال على بعض تلك القروض التي واجهوا صعوبة في الحصول عليها من قبل.

كان تأثير كل ذلك، الذي سنراه بمرور الوقت، في الانتخابات النصفية، حيث صوّت الكثير من الشباب السود لترامب أكثر من ذي قبل. وإذا كان هذا هو الاتجاه، فقد يساعد الحزب الجمهوري.

خوض انتخابات 2020

مارغريت أومارا هي أستاذة التاريخ بجامعة واشنطن، وتركز على التاريخ السياسي والاقتصادي والتاريخ الحضري للولايات المتحدة الحديثة.

وقالت: الطعن في فوز انتخابي واضح للغاية دستوريًا وعدديًا لجو بايدن. لقد مررنا بالكثير من التحولات غير السارة حقًا. كان هربرت هوفر غير سعيد بشكل لا يصدق بشأن خسارته، لكنه لا يزال يركب تلك السيارة أسفل شارع بنسلفانيا عند التنصيب. لم يتحدث إلى فرانكلين روزفلت طوال الوقت، ولكن كان لا يزال هناك انتقال سلمي للسلطة.

ترامب هو مظهر من مظاهر القوى السياسية التي كانت تتحرك منذ نصف قرن أو أكثر. تتويجًا لما كان يحدث ليس فقط في الحزب الجمهوري، ولكن أيضًا في الحزب الديمقراطي وعلى نطاق أوسع في السياسة الأمريكية - نوع من خيبة الأمل من الحكومة والمؤسسات والخبرة.

يعتبر ترامب استثنائيًا من نواحٍ عديدة، لكن أحد الأشياء التي تجعله بارزًا حقًا هو أنه أحد الرؤساء النادرين الذين تم انتخابهم دون أن يكون قد شغل أي منصب منتخب من قبل.

قد يتلاشى ترامب، لكن هناك إحباط كبير من المؤسسة، على نطاق واسع. عندما تشعر بالعجز، فإنك تصوت لشخص يعد بفعل كل شيء بشكل مختلف، وقد فعل ترامب ذلك بالفعل.

تدار الرئاسة أيضًا من قبل الأشخاص الذين يعينهم الرئيس، ولم تتم دعوة عدد كبير من الأيدي الجمهورية ذات الخبرة للانضمام إلى الإدارة في الجولة الأولى. بمرور الوقت، تضاءلت إدارته إلى مجموعة من الموالين الذين ليسوا في الحقيقة من ذوي الخبرة وغير مهتمين أيديولوجيًا بالحكم الحكيم للبيروقراطية. ما حدث داخل أحشاء البيروقراطية سيكون بطيئًا في إعادة البناء.

الوقوف في وجه الصين

سايكريشنا براكاش أستاذة بكلية الحقوق بجامعة فيرجينيا تركز على القانون الدستوري وقانون العلاقات الخارجية والسلطات الرئاسية.

وقالت: كانت اللحظات الأخيرة في إدارته هي الأكثر أهمية، حيث يمارس سيطرة على أكثر أتباعه إخلاصًا ويتحدث عن الترشح مرة أخرى.

لقد أجبر الناس على التفكير في ما أصبحت عليه الرئاسة بطريقة لم تكن صحيحة على ما أعتقد، سواء أثناء إدارة بوش أو أوباما. قضايا مثل التعديل الخامس والعشرين ومساءلة الإقالة لم يتم التفكير فيها منذ بيل كلينتون، حقًا.

من المحتمل أن الناس الآن عندما يفكرون في الرئاسة ربما يتبنون موقفًا مختلفًا للمضي قدمًا، مع العلم أن شخصًا مثل ترامب يمكن أن يأتي.

من المحتمل أن الكونجرس سوف يفوض سلطات أقل للرئيس ويأخذ بعض السلطة.

لقد أظهر الرئيس أن هناك دائرة انتخابية تعارض الكثير من هذه الصفقات التجارية وأن هناك أشخاصًا على استعداد للتصويت لأولئك الذين سيخرجوننا من هذه الصفقات التجارية أو "يجعلونها أكثر عدلًا".

كما أشار الرئيس إلى أن الصين كانت تستغل الولايات المتحدة بطرق تضر باقتصادنا وأمننا القومي - وأعتقد أن هناك إجماعًا على هذا الرأي. لا أحد يريد أن يتهم بأنه لطيف مع الصين، بينما لا أحد يهتم بأنك "لين" مع كندا، أليس كذلك؟

أعتقد أن الناس سوف يجبرون أنفسهم ليكونوا أكثر صرامة أو على الأقل يقولون إنهم أكثر صرامة مع الصين.

محليًا كان للرئيس شعبوية للغاية. لم يتم تحقيق ذلك بالكامل في سياساته، لكننا نرى المزيد من الجمهوريين يتبنون الأفكار الشعبوية.