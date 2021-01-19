بايدن وزوجته يغادران ديلاوير إلى العاصمة واشنطن

غادر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، ولاية ديلاوير الأمريكية إلى العاصمة واشنطن، وذلك قبل ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
ووجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشكر إلى أنصاره في مدينة ديلاوير، وذلك قبل الانتقال إلى العاصمة واشنطن، للتنصيب.
وظهر بايدن وهو يبكي أثناء خطاب وداعه إلى أنصاره في ديلاوير، قبل الانتقال إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه رئيسا للولايات المتحدة قائلا: "أنا فخور بكوني رئيسكم".
وقال بايدن في كلمته: "هذه أوقات مظلمة ولكن دائما هناك ضوء، أتشرف أن أكون الرئيس المقبل والقائد الأعلى للقوات المسلحة".
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