وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 400 ألف

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف وفاة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من ارتفاع جنوني في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.
وقال كبير خبراء الطوارئ في الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كورونا إلى 100 ألف في الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف رايان في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.
وتابع: "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".
من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة المنظمة، بروس إيلوارد، عن أمله في أن تحصل الدول الفقيرة على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.
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