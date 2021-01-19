في اليوم الأخير لـ ترامب.. استقالة مديرة المخابرات المركزية الأمريكية

أعلنت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، قالت هاسبل في بيان نشرته وكالة المخابرات المركزية على حسابها بموقع "تويتر": "لقد كان أعظم شرف في حياتي قيادة هذه المنظمة الرائعة".

وذكرت المجلة، أن هاسبل، لم توضح بعد سبب تقديم استقالتها، والذي يأتي في اليوم الأخير لرئاسة ترامب الولايات المتحدة.

لكن كشف موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، أن هاسبل هددت بالاستقالة في أوائل ديسمبر الماضي، عندما سعى ترامب لتعيين كاش باتيل، الموالي لترامب والمساعد السابق له، كنائب لها أو قائمًا بأعمالها.

وبحسب أكسيوس، فإن ترامب "أمضى عامه الأخير في المنصب وهو يفكر في إقالة هاسبل"، بينما تحدث العديد من حلفائه عن شكوكه بشأن ولائها له.

وكشف الموقع عن امتلاكه لوثائق تؤكد صدور توجيهات من ترامب لمدير مكتبه فى البيت الأبيض، مارك ويدوز، فى ديسمبر الماضى بالبدء فى إجراءات تكليف كاش باتل بالقيام بعمل مدير وكالة المخابرات الأمريكية.