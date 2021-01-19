اعتقال جندي أمريكي بتهمة التورط في مؤامرة لتفجير النصب التذكاري لأحداث 9/11

ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء، أن جنديًا أمريكيًا اعتقل الثلاثاء في جورجيا بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن تحدث عبر الإنترنت عن مؤامرات لتفجير نصب 11 سبتمبر التذكاري لمدينة نيويورك ومهاجمة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال نيكولاس بياسي، المتحدث باسم المدعين الفيدراليين في مانهاتن، إن كول جيمس بريدجز، من مدينة ستو بولاية أوهايو، كان محتجزًا بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية "تنظيم داعش"، ومحاولة قتل عضو عسكري.

قال بياسي إن الجندي البالغ من العمر 20 عامًا، والمعروف أيضًا باسم كول جونزاليس، كان مع فرقة المشاة الثالثة خارج فورت ستيوارت، جورجيا، عندما اعتقد أنه كان يتواصل مع تنظيم داعش عبر الإنترنت بشأن مؤامرات الإرهاب.

وأوضح بياسي أنه غير معروف بالنسبة لبريدجز، كان عميلا فيدراليا يشارك في الدردشة حيث قدم بريدجز تعليمات مفصلة حول التكتيكات والأدلة والنصائح حول مهاجمة النصب التذكاري وأهداف أخرى في مدينة نيويورك.

وكان من المقرر أن يمثل بريدجز لأول مرة أمام محكمة فيدرالية في جورجيا يوم الخميس. ولم يتضح على الفور من سيمثله.

وقال كيفن لارسون، المتحدث باسم الجيش، إن مسؤولي فورت ستيوارت لم يكن لديهم تعليق فوري يوم الثلاثاء.