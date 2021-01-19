مفاجأة.. ترامب يدعو الشعب الأمريكي للصلاة من أجل بايدن

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من جميع الشعب بالصلاة من أجل نجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ودعا ترامب في كلمته الأخيرة قبل مغادرة منصبه، العالم إلى الوقوف في وجه الصين خلال الفترة المقبلة.

وقال ترامب في كلمته: "لقد فعلنا ما جئنا من اجله هنا وأكثر، اريدكم ان تعلموا ان الحركة التي اطلقناها هي مجرد البداية".

وتابع ترامب في كلمته: "وحدت العالم أكثر من أي وقت مضى بمواجهة الصين".

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لترامب.