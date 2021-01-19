كل الحلفاء باعوه.. بنس وزعماء الحزب الجمهوري لن يشاركوا في وداع ترامب

يخطط "مايك بنس"، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، واثنين من كبار الجمهوريين في الكونجرس، لعدم حضور مراسم مغادرة ترامب غدًا، الأربعاء.
ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، سيحضر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ولن يشاركا في وداع ترامب.
ولفتت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هذا الأمر يعكس انفصال محتمل بين الحزب الجمهوري ودونالد ترامب ودلالة على وحدة البلاد.
فيما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤول في البيت الابيض، إن نائب الرئيس مايك بنس لن يحضر أيضًا وداع ترامب، لكن ورد أنه لن يشارك في تنصيب بايدن.
ومن المقرر أن يتم وداع ترامب في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند خارج واشنطن، وقد طلب أن يشمل الحدث العسكريين بفرقة موسيقية وربما جسر علوي.
وكان ترامب قرر عدم حضور حفل تنصيب خليفته جو بايدن المقرر إقامته غدًا الأربعاء فى الكابيتول، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكى منذ حوالى قرن يختار عدم حضور تسليم السلطة المنتظم.
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