خبير: شعبية ترامب هي الأدنى.. وبايدن أمام مهمة شبه مستحيلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال باسم أبو سمية، المحلل السياسي، إن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته اليوم الأربعاء، هي الأدنى لأي رئيس أمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن أمام مهمة شبه مستحيلة لعودة توحيد الصف الأمريكي والفرقة التي أحدثها ترامب بعد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الأمريكية وإحداث الفوضى واقتحام الكونجرس الأمريكي وحالة الاستقطاب السياسي التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"،أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشهد مرتبك وصعب سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى بعد المشهد الغير ديمقراطي بعد عدم إقرار ترامب الانتخابات والتحريض على العنف والتخريب، لافتا إلى أن جلسة الكونجرس اليوم لم تشهد أي قرارات ولكن نظرت في التهم التي سيتم توجيهها لترامب وتحريضه على اقتحام الكونجرس على أن يتم منعه من الترشح للرئاسة الأمريكية أو المناصب الأخرى كذلك عزله، وهو ما سيأخذ وقتا طويلا في الاستماع للشهود والأشخاص الذين على دراية فيما حدث في 6 يناير والعزل قد يكون بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال إن الأنظار كلها اتجهت إلى البيت الأبيض باليوم الأخير لترامب به واتخاذه قرارات غير مألوفة والعفو عن 100 شخص مع القرارات العكسية التي ستنعكس على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

أكد استطلاع لمعهد جالوب نشرت نتائجه تراجع شعبية الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشكل غير مسبوق، موضحًا أن 34% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء سيد البيت الأبيض فى أيامه الأخيرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أجرى الاستطلاع فى الفترة من 4 حتى 15 يناير الجارى، وشمل عينة من 1.023 شخصًا، فإن شعبية الرئيس الجمهورى هبطت إلى مستوى تاريخى غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته وتسلم الديمقراطى جو بايدن مقاليد السلطة فى 20 الجارى.