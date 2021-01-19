أحالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إلى مجلس الأمن إعلان الرئاسة الأميركية شأن السيادة المغربية على الصحراء، والذي نُشر في 10 ديسمبر 2020 باللغات الرسمية للأمم المتحدة.
ويقر الإعلان بأن "إقليم الصحراء الغربية بأكمله جزء من المملكة المغربية" وأن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء الغربية ".
ويخطو المغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة بهدف وضع حل لقضية الصحراء المغربية، وقد نظمت الرباط وواشنطن مؤتمرا وزاريا افتراضيا بشأن دعم حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع حول الصحراء.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر قد أكد في وقت سابق أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية،
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي اعترافها بالسيادة التامة للمغرب على كافة منطقة الصحراء.
ويعد هذا الإعلان التاريخي من طرف واشطن لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأميركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تحيل ملف الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.