بايدن فى طريقه إلى واشنطن استعدادا لحلف اليمين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، وزوجته غادرا ولاية ديلاوير إلى واشنطن على متن طائرة خاصة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، وزوجته غادرا ولاية ديلاوير إلى واشنطن على متن طائرة خاصة. ويدلى بايدن، غدًا الأربعاء، اليمين كرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن نجح فى الانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهورى والمنتهية ولايته دونالد ترامب.

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