صور.. مسيرات غاضبة فى تونس .. ورئيس الحكومة: نتفهم غضب المتظاهرين

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب باستكمال مسار الثورة وتندد بالإيقافات الأخيرة التى شهدتها عدد من محافظات البلاد، على أثر التحركات الاحتجاجية.

وشارك فى المسيرة التى قابلتها وحدات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقها، عدد من القيادات السياسية اليسارية، على رأسهم النائب بالبرلمان منجى الرحوى، الذى أكد أن هذه المسيرة هى تحرك احتجاجى سلمى يشارك فيه كافة أطياف المجتمع المدنى للمطالبة باستكمال مسار الثورة، ورفضا لسياسة التجويع ـ على حد تعبيره.

واعتبر الرحوى فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن الشعب اليوم يعيش الغبن والتهميش وكل المساوئ التى كانت فى نظام زين العابدين بن على، مبينا أن الشعب خرج لينتفض بكل سلمية.

وشهدت تونس على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التى تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا فى عدة محافظات.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق فى مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدى بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبى كبير.

وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق فى العاصمة التونسية، على غرار حى التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومى، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.

وعلى إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.

كما حذر الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، الشباب فى بلاده من "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".

علق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، على التظاهرات فى الشارع التونسى منذ أيام، قائلا: "نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم فى الشارع".

وأضاف "المشيشى"، فى تصريحات له بحسب "سكاى نيوز" : "نطبق القانون على مرتكبى السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات".

ووجه المشيمى، كلماته للمتظاهرين قائلا :"سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم".

ودعا المشيشى، المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة.