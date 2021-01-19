ترامب: أدعوكم للصلاة من أجل بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، فى تصريحات عشية انتقال السلطة، اليوم الثلاثاء، بحسب "سكاى نيوز": هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلى من أجل نجاحها فى الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة". وتنتهى فترة حكم ترامب رسميا ظهر الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

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