القبض على جندى أمريكى بتهمة محاولة مساعدة داعش

جدة - نرمين السيد - وصرحت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الرسمى، بحسب "سبوتنيك"، أنه جرى القبض على الجندى فى تهم اتحادية تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنه حاول مساعدة التنظيم الإرهابى على نصب كمين للقوات الأمريكية.

وجاء فى البيان: "أن كول جيمس بريدجز الجندى بالجيش الأمريكى متهم بمحاولة تقديم دعم مادى لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطنى المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن إلى 12 عنصرا لارتباطهم بجماعات متطرفة.

وأكد قائد الحرس الوطنى الجنرال دانيال هوكانسون، أنهم مستعدين لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب غدا الأربعاء.

وكانت الحكومة الأمريكية، قد استبعدت عنصرين من الحرس الوطنى بالجيش اليوم، فى البعثة الأمنية المسؤولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غدا الأربعاء، قبل أن تشير إلى أن العدد ارتفع إلى 12 بعدها بساعات.