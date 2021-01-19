جدة - نرمين السيد - استقالت جينا هاسبيل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية "سى أى أيه" من منصبها اليوم الثلاثاء، وهو ما كانت قد هددت به مطلع الشهر الجارى حال إقدام الرئيس دونالد ترامب على خطوة متهورة للإطاحة بها من منصبها وتعيين أحد المقربين من طاقمه الاستشارى مكانها.





ونشرت هاسبيل، التى تعد أول سيدة تتولى إدارة الاستخبارات الأمريكية منذ تأسيسها، نبأ استقالتها من منصبها فى تغريدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" دونما إبداء لأسباب اتخاذها هذا القرار. وتأتى استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية كنهاية لعلاقات متوترة اتسمت بها فترة إدارتها لـ"سى أى أيه" خلال العام الأخير فى إدارة ترامب. ومن جانبها، قدمت المخابرات المركزية الأمريكية -على حسابها على "تويتر"- الشكر لـ"هاسبيل" على ما قدمته خلال 36 عامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.