عاجل.. طائرة بايدن تهبط فى العاصمة واشنطن استعدادًا لحلف اليمين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن طائرة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن حطت فى قاعدة ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن طائرة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن حطت فى قاعدة ميريلاند قرب العاصمة واشنطن. وكان "بايدن" ودع باكيا مسقط رأسه بولاية ديلاوير، قبل انتقاله إلى واشنطن، استعدادًا لحلف اليمين غدًا الأربعاء ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

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