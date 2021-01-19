ترامب يودع الأمريكان: أنا الرئيس الأول منذ عقود الذى لم يزج بأمريكا بحروب

جدة - نرمين السيد - وعدد ترامب، فى كلمة وداعية للشعب الأمريكى، بحسب "سكاى نيوز"، إنجازاته مؤكدا أنه وحد العالم أكثر من أى وقت مضى بمواجهة الصين.
وتابع ترامب، مؤكدًا أنه الرئيس الأول منذ عقود الذى لم يزج بأمريكا بحروب جديدة، وأنه تم بناء أعظم اقتصاد بتاريخ العالم خلال فترة رئاسته.
وواصل ترامب :"مع استعدادى لتسليم السلطة أقول إن المشروع الذى أطلقناه هو مجرد بداية، فأنجزنا سلسلة اتفاقات سلام تاريخية فى الشرق الأوسط لتشكل بداية شرق أوسط جديد، وأعدنا بناء قوة أمريكا داخليا وريادتها القيادية فى الخارج".
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