العدل الأمريكية: اتهام أكثر من 100 شخص في اقتحام الكونجرس

حددت وزارة العدل الأمريكية، أكثر من 100 شخص متورطين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير.
وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن سجلات وزارة العدل، فتم اتهام أكثر من 100 شخص في قضية اقتحام الكونجرس.
وذكرت الشبكة أن معظم التهم تتعلق بالدخول غير القانوني أو العنيف إلى أراضي مبنى الكابيتول، وقد كشفت بعض التهم عن مزاعم أكثر خطورة بما في ذلك مثيري الشغب المدججين بالسلاح وأعضاء الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء العاصمة واشنطن.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أكد في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب وشخصيات نافذة أخرى حرضوا على اقتحام مبنى الكابيتول.
وقال ماكونيل في كلمة له، اليوم الثلاثاء، إنه تم تلقين الحشود التي اقتحمت الكابيتول أكاذيب من الرئيس ترامب.
فيما كشف مدعي مقاطعة كولومبيا العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، كارل راتسن، احتمالية توجيه تهمة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بارتكاب جنحة فيما يخص اقتحام الكونجرس الامريكي.
وقال راتسن في تصريحات لشبكة "سي ان ان" : إن المدعي العام لديه تهمة محتملة قد يستخدمها ضد ترامب.
وأضاف أن "هناك قانونًا في واشنطن سُن منذ عام 2011، يُجرم تصريحات الأفراد التي تشجع بوضوح على ارتكاب العنف"، مشيرًا إلى أن عقوبة تلك الجنحة "6 أشهر كحد أقصى".
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